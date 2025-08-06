Россиянок предупредили о штрафах за езду с правами на девичью фамилию

Юрист Воронцова: за езду с водительскими правами на девичью фамилию грозит штраф

Россиянкам грозит штраф за управление автомобилем с водительским удостоверением, в котором указана девичья фамилия. Об этом РИА Новости сообщила член Союза юристов-блогеров Марина Воронцова.

Она подчеркнула, что женщинам, которые после заключения брака сменили фамилию, следует заменить и водительское удостоверение, так как при изменении персональных данных оно становится недействительным и подлежит аннулированию. При этом юрист уточнила, что в законодательстве нет конкретных сроков на замену водительских прав.

Воронцова напомнила, что за управление машиной без нового водительского удостоверения женщина получит штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб.

Юрист добавила, что фамилия владельца относится к регистрационным данным автомобиля, поэтому свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) тоже необходимо заменить.

5 августа автоюрист Вадим Рождественский рассказал, что водители могут получить штраф, если решат оставить автомобиль во дворе в месте, не приспособленном для парковки, то есть в зоне действия запрещающих знаков.

Ранее россиянам рассказали, как могут наказать за громкую музыку в машине.