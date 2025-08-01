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Россиянам рассказали, как могут наказать за громкую музыку в машине

Юрист Воропаев: водителей, слушающих громкую музыку в авто, ждет штраф
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Photoroyalty/Shutterstock/FOTODOM

Водителей, которые включают музыку в автомобиле крайне громко, могут оштрафовать. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Уровень шума у нас ограничен 96 дБ для легковых автомобилей в соответствии с соглашением Таможенного союза, еще на тот момент о колесных транспортных средствах. Если этот уровень превышает, то у нас есть статья 8.23 Кодекса об административных правонарушениях», — сообщил специалист.

По словам юриста Воропаева, согласно указанной статье, водителю выпишут штраф в размере 500 рублей. А в случае, если автомобилист включает громкую музыку в вечернее время, он нарушает так называемый закон «О тишине». В каждом регионе предусмотрено конкретное наказание за подобное нарушение спокойствия граждан. Водителя могут привлечь к ответственности за нарушения закона «О тишине» согласно региональному законодательству.

До этого объяснили, в каком случае водителя могут посадить за отказ от проверки на алкоголь.

Ранее стало известно, можно ли говорить с гаишником на украинском языке.

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