В Мордовии объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена на территории Мордовии. Об этом сообщает администрация региона в Telegram-канале.

«Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории республики Мордовия», — сказано в публикации.

8 августа из-за угрозы атак БПЛА в Сочи, Анапе и Адлере временно закрыли пляжи и отменили более 50 авиарейсов. Кроме того, днем на границе с Абхазией приостановил работу КПП «Псоу». Под угрозой срыва даже оказался концерт американского рэпера Akon в Сириусе, но выступление, которое предваряли сирены, все же состоялось. Подробнее о том, каким для жителей и гостей черноморского побережья выдался этот день, — в материале «Газеты.Ru».

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль. Дрон нанес удар по машине, находившейся на участке дороги между селами Сурково и Беляка. Глава региона уточнил, что мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение руки, у его жены — минно-взрывная травма и непроникающее осколочное ранение головы.

Ранее над регионами России уничтожили 66 дронов ВСУ.