Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области

Два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автомобиль в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон нанес удар по машине, находившейся на участке дороги между селами Сурково и Беляка.

«Ранена супружеская пара. У мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение руки, у его жены — минно-взрывная травма и непроникающее осколочное ранение головы», — подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что транспортное средство также получило повреждения.

Как отметил Гладков, в настоящее время врачи Шебекинской центральной районной больницы оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. В медицинское учреждение мужчину и женщину доставили бойцы самообороны.

6 августа украинский БПЛА упал и взорвался рядом с коммерческим объектом в поселке Октябрьский в Белгородской области. В результате пострадали четыре подростка — парень в возрасте 17 лет и три девушки в возрасте 15, 16 и 17 лет. У них диагностировали баротравмы, при этом от предложенной госпитализации они отказались.

Ранее в Белгородской области атаке со стороны украинских войск подвергся памятник, посвященный знаменитому летчику.