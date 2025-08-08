На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над регионами России уничтожили 66 дронов ВСУ

Минобороны: средства ПВО сбили 66 беспилотников ВСУ над регионами РФ
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 17:25 до 22:40 сбили над Россией 66 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что над территорией Орловской области уничтожили 16 дронов, 13 — над территорией Брянской области, 10 — над Краснодарским краем, 10 — над акваторией Азовского моря. Кроме того, еще 6 БПЛА были сбиты в Крыму, 4 — в Калужской области, 3 — над территорией Курской области, 2 — над Адыгеей, 1 — над территорией Тульской области и 1 над Черным морем.

До этого сообщалось, что в период с 12:00 до 15:00 мск дежурные средства ПВО сбили 34 украинских дрона над регионами РФ.

8 августа Минобороны РФ заявило, что системы ПВО за прошедшую неделю сбили 1508 украинских дронов. За аналогичный промежуток времени были ликвидированы восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, девять управляемых авиационных бомб и столько же реактивных снарядов от систем залпового огня HIMARS.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали подростки.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами