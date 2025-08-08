Над регионами России уничтожили 66 дронов ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 17:25 до 22:40 сбили над Россией 66 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что над территорией Орловской области уничтожили 16 дронов, 13 — над территорией Брянской области, 10 — над Краснодарским краем, 10 — над акваторией Азовского моря. Кроме того, еще 6 БПЛА были сбиты в Крыму, 4 — в Калужской области, 3 — над территорией Курской области, 2 — над Адыгеей, 1 — над территорией Тульской области и 1 над Черным морем.

До этого сообщалось, что в период с 12:00 до 15:00 мск дежурные средства ПВО сбили 34 украинских дрона над регионами РФ.

8 августа Минобороны РФ заявило, что системы ПВО за прошедшую неделю сбили 1508 украинских дронов. За аналогичный промежуток времени были ликвидированы восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, девять управляемых авиационных бомб и столько же реактивных снарядов от систем залпового огня HIMARS.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали подростки.