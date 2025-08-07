На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

При обрушении потолка в доме на Невском проспекте погиб человек

На Невском проспекте при крушении потолка в доме погиб человек, еще один пострадал
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге при обрушении потолка в доме на Невском проспекте погиб человек, еще один пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», пострадали два человека, один из которых был госпитализирован, а второй — может находиться под завалами.

«Площадь обрушения составила 30 квадратов — угрозы дальнейшего обвала нет», — говорится в сообщении.

О крушении потолка стало известно вечером 7 августа. На опубликованных кадрах видно, как в помещение входят несколько сотрудников спасательных служб. На место инцидента прибыло порядка десяти машин экстренных служб.

Другие подробности инцидента на данный момент неизвестны.

До этого в селе Поярково Михайловского района Амурской области произошло обрушение части потолочного перекрытия в кирпичном жилом доме на улице Гагарина, 10.

Ранее в здании Мосгорсуда обрушилась часть кирпичной стены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами