На Невском проспекте при крушении потолка в доме погиб человек, еще один пострадал

В Санкт-Петербурге при обрушении потолка в доме на Невском проспекте погиб человек, еще один пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», пострадали два человека, один из которых был госпитализирован, а второй — может находиться под завалами.

«Площадь обрушения составила 30 квадратов — угрозы дальнейшего обвала нет», — говорится в сообщении.

О крушении потолка стало известно вечером 7 августа. На опубликованных кадрах видно, как в помещение входят несколько сотрудников спасательных служб. На место инцидента прибыло порядка десяти машин экстренных служб.

Другие подробности инцидента на данный момент неизвестны.

До этого в селе Поярково Михайловского района Амурской области произошло обрушение части потолочного перекрытия в кирпичном жилом доме на улице Гагарина, 10.

Ранее в здании Мосгорсуда обрушилась часть кирпичной стены.