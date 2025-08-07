В Петербурге в доме на Невском проспекте обрушился потолок

Mash: в доме на Невском проспекте обрушился потолок между 1-м и 2-м этажами

В Санкт-Петербурге в доме №103 на Невском проспекте обрушился потолок между первым и вторым этажами. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

На обнародованных кадрах можно заметить, как в помещение входят несколько сотрудников спасательных служб. На место инцидента прибыло порядка десяти машин экстренных служб.

Другие подробности инцидента неизвестны. Официальных комментариев по факту происшествия не поступало.

До этого в селе Поярково Михайловского района Амурской области произошло обрушение части потолочного перекрытия в кирпичном жилом доме на улице Гагарина, 10.

Потолок обрушился над лестничным пролетом единственного подъезда двухэтажного дома, в котором расположены восемь квартир. Здание 1964 года постройки, его полы и перекрытия выполнены из дерева. Для эвакуации жильцов второго этажа были привлечены сотрудники пожарной части. Несмотря на это, все жители отказались от эвакуации.

Ранее в Астрахани эвакуировали жилой дом из-за смещения плиты в подвале.