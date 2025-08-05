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В Амурской области обрушился потолок в подъезде жилого дома

Прокуратура проверит обрушение потолка в многоквартирном доме в Амурской области
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Амурский центр ГЗ и ПБ/VK

В селе Поярково Михайловского района Амурской области произошло обрушение части потолочного перекрытия в кирпичном жилом доме на улице Гагарина, 10. Об этом сообщили в пресс-службе Центра обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

Инцидент произошел утром 4 августа. Потолок обрушился над лестничным пролетом единственного подъезда двухэтажного дома, в котором расположены восемь квартир. Здание 1964 года постройки, его полы и перекрытия выполнены из дерева.

После обрушения лестница была завалена обломками стройматериалов с чердачного помещения. Для эвакуации жильцов второго этажа были привлечены сотрудники пожарной части. Несмотря на это, все жители отказались от эвакуации.

В инциденте никто не пострадал. Всех жильцов временно расселили к родственникам. В настоящий момент здание остается нежилым, доступ к нему ограничен и охраняется полицией.

Прокуратура Михайловского района начала проверку по факту происшествия. Ведомство намерено дать правовую оценку действиям должностных лиц, в том числе в части соблюдения законодательства о безопасности зданий и защите жилищных прав граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Астрахани ввели режим ЧС в районе частичного обрушения дома.

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