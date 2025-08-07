В здании Мосгорсуда обрушилась часть кирпичной стены

Часть кирпичной стены здания Московского городского суда, расположенного на улице Богородский Вал, обрушилась на рабочего во время демонтажа конструкций. Об этом сообщил Telegram-канал «Агентство «Москва» со ссылкой на источник.

По информации журналистов, пострадавшего уже извлекли из-под завалов.

«Его осматривают медики, решается вопрос о госпитализации», — говорится в материале.

В нем уточняется, что в данный момент основной корпус Мосгорсуда закрыт на реконструкцию.

4 августа в кирпичном жилом доме в селе Поярково в Михайловском районе Амурской области произошло обрушение части потолочного перекрытия. Как рассказали в пресс-службе регионального Центра обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности, потолок обрушился над лестничным пролетом единственного подъезда двухэтажного здания, в котором расположены восемь квартир. Лестница оказалась завалена обломками строительных материалов, находившихся в чердачном помещении.

Всех жильцов временно расселили к родственникам, никто из граждан не пострадал. Тем не менее прокуратура Михайловского района начала проверку по факту произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге обрушилось офисное здание.