Специалисты МЧС потушили возгорание сухостоя под Феодосией в Крыму

Специалисты потушили возгорание сухой растительности в поселке Орджоникидзе городского округа Феодосии в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

«В 21:10 пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Возгорание сухостоя было локализовано на площади 15 гектаров. Из-за сухой, жаркой и ветреной погоды была увеличена группировка для недопущения распространения огня. Как рассказали в чрезвычайном ведомстве, всего к ликвидации природного пожара привлечены 142 человека, 25 единиц техники, из них от МЧС России 61 человек и девять единиц техники. В МЧС добавили, что площадь пожара составляла четыре гектара.

До этого крупный ландшафтный пожар произошел в районе села Мартыновское в Петровском муниципальном округе Ставропольского края. Огнем было охвачено более 100 гектаров сухой растительности.

Ранее сообщалось, что бушующий лесной пожар во Франции стал самым крупным с 1949 года.