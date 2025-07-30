В Ставропольском крае загорелась сухая растительность

Крупный ландшафтный пожар произошел в районе села Мартыновского в Петровском муниципальном округе Ставропольского края. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ в Telegram-канале.

«Огнем охвачено более 100 гектаров сухой растительности», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, на месте происшествия находятся четыре сотрудника экстренных служб и две единицы техники.

29 июля на всей территории Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Глава республики Владислав Ховалыг рассказал, что в течение суток в Туве были зарегистрированы 24 природных пожара. Их общая площадь составила 870 гектаров. В заявлении уточнялось, что увеличению количества лесных пожаров поспособствовала сухая жаркая погода.

Накануне в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии сообщили, что в республике тушат природные пожары на площади 16 тыс. гектаров. В тот момент на территории региона действовали 23 лесных пожара и три ландшафтных. К их ликвидации привлекли 324 специалиста.

Ранее в Забайкальском крае арестовали двух подростков по обвинению в поджоге леса.