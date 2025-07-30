На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ставропольском крае загорелась сухая растительность

МЧС РФ: ландшафтный пожар площадью 100 гектаров произошел в Ставропольском крае
close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Крупный ландшафтный пожар произошел в районе села Мартыновского в Петровском муниципальном округе Ставропольского края. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ в Telegram-канале.

«Огнем охвачено более 100 гектаров сухой растительности», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, на месте происшествия находятся четыре сотрудника экстренных служб и две единицы техники.

29 июля на всей территории Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Глава республики Владислав Ховалыг рассказал, что в течение суток в Туве были зарегистрированы 24 природных пожара. Их общая площадь составила 870 гектаров. В заявлении уточнялось, что увеличению количества лесных пожаров поспособствовала сухая жаркая погода.

Накануне в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии сообщили, что в республике тушат природные пожары на площади 16 тыс. гектаров. В тот момент на территории региона действовали 23 лесных пожара и три ландшафтных. К их ликвидации привлекли 324 специалиста.

Ранее в Забайкальском крае арестовали двух подростков по обвинению в поджоге леса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами