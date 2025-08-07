Польский журналист Марчин Рола назвал осквернение памятника жертвам Волынской резни в Польше следствием «безнаказанности украинских бандеровцев». Так он отреагировал на происшествие на своей странице в соцсети Х.

«Нет, я, наверное, сплю, и это какой-то невероятный кошмар?! Сколько еще поляки должны пострадать от украинских шовинистов, чтобы они наконец проснулись?!» — возмутился журналист.

7 августа представитель ультраправой партии «Конфедерация» Павел Усендек в соцсети Х сообщил, что в Польше вандалы нарисовали на памятнике жертвам Волынской резни в селе Домостава символы украинских националистов. Он уточнил, что на мемориале нарисовали красно-черный бандеровский флаг и написали «Слава Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России). Монумент был установлен в селе Домостава в июле прошлого года.

До этого немецкое издание Süddeutsche Zeitung отметило, что новый президент Польши Кароль Навроцкий пообещал поддерживать Украину в борьбе с Россией, однако выдвинул условие. Он потребовал, чтобы Киев признал ответственность за Волынскую резню, совершенную украинскими националистами в отношении поляков и других национальностей.

