На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше осквернили памятник жертвам Волынской резни

В Польше на памятнике жертвам Волынской резни появился бандеровский флаг
true
true
true
close
«Российское историческое общество»

В Польше вандалы нарисовали на памятнике жертвам Волынской резни в селе Домостава символы украинских националистов. Об этом на своей странице в соцсети X рассказал представитель ультраправой партии «Конфедерация» Павел Усендек.

«Мерзкий акт вандализма в отношении памятника жертвам Волынской резни в Домоставе произошел вчера. <...> На памятнике нарисовали красно-черный бандеровский флаг и написали «Слава Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России), — написал Усендек.

Монумент был установлен в селе в июле прошлого года.

До этого в немецком издании Süddeutsche Zeitung сообщили, что новый президент Польши Кароль Навроцкий пообещал поддерживать Украину в борьбе с Россией, однако выдвинул свои условия. В частности, он заявил, что Киев должен признать ответственность за Волынскую резню, совершенную украинскими националистами в отношении поляков и других национальностей.

Волынская резня — историческое событие, случившееся в годы Второй мировой войны, и представлявшее собой массовое уничтожение силами УПА-ОУН(б) этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей на Западной Украине и на территории Волыни.

Ранее в России раскрыли, почему Польша никогда не простит Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами