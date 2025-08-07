В Польше осквернили памятник жертвам Волынской резни

В Польше вандалы нарисовали на памятнике жертвам Волынской резни в селе Домостава символы украинских националистов. Об этом на своей странице в соцсети X рассказал представитель ультраправой партии «Конфедерация» Павел Усендек.

«Мерзкий акт вандализма в отношении памятника жертвам Волынской резни в Домоставе произошел вчера. <...> На памятнике нарисовали красно-черный бандеровский флаг и написали «Слава Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России), — написал Усендек.

Монумент был установлен в селе в июле прошлого года.

До этого в немецком издании Süddeutsche Zeitung сообщили, что новый президент Польши Кароль Навроцкий пообещал поддерживать Украину в борьбе с Россией, однако выдвинул свои условия. В частности, он заявил, что Киев должен признать ответственность за Волынскую резню, совершенную украинскими националистами в отношении поляков и других национальностей.

Волынская резня — историческое событие, случившееся в годы Второй мировой войны, и представлявшее собой массовое уничтожение силами УПА-ОУН(б) этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей на Западной Украине и на территории Волыни.

