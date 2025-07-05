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В России раскрыли, почему Польша никогда не простит Украину

Депутат Чепа: поляки никогда не простят украинцев за резню на Западной Украине
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Поляки никогда не простят украинцев за резню на Западной Украине в годы Второй мировой войны. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Существует множество примеров этих фактов, которые были, и поляки этого никогда не простят», — подчеркнул он.

В МИД Украины осудили Польшу за решение сделать государственным 11 июля — День памяти о поляках-жертвах геноцида, осуществленного ОУН и УПА (организация запрещена в России) во времена Второй Польской Республики.

Кроме того, в украинском министерстве рекомендовали польскому руководству «воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности в двусторонних отношениях».

5 июня сейм Польши установил государственный статус Дню памяти о жертвах Волынской резни. Авторами инициативы стали члены Польской крестьянской партии, решение было принято практически единогласно — лишь один депутат из 436 присутствовавших воздержался.

Ранее экс-премьер Польши заявил, что Украина не уважает поляков.

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