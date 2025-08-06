В ФРГ заявили, что новый президент Польши выступает против ЕС, Германии и Украины

Новый президент Польши Кароль Навроцкий придерживается жесткой позиции в отношении Германии, Украины и Европейского союза в целом. Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung (SZ).

По словам автора статьи, «Польша прежде всего» был одним из предвыборных лозунгов этого политика, и его почувствовала на себе Украина. Навроцкий пообещал, что его страна будет продолжать поддерживать украинское государство в борьбе с Россией. Однако Киев должен заговорить о Волынской резне, совершенной украинскими националистами в отношении поляков и других национальностей, говорится в публикации.

«Германии тоже не стоит рассчитывать на добрососедские отношения с Польшей при этом президенте. Антигерманские лозунги входят в стандартный репертуар правонационалистической партии «Право и справедливость», которая поддержала этого до сих пор малоизвестного 42-летнего политика», — сказано в материале.

Автор отметил, что Навроцкий считает навязанным ФРГ миграционный пакт ЕС, а также отвергает его. По мнению лидера Польши, пакт ставит под угрозу безопасность женщин и детей в республике.

До этого сообщалось, что церемония приведения к присяге избранного президента Польши назначена на 6 августа.

Навроцкий участвовал в выборах от партии «Право и справедливость». По итогам второго тура он набрал 50,89% голосов, а его соперник, представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, получил 49,11%.

Ранее в Госдуме напомнили, что новый президент Польши критиковал Россию.