В Петербурге на станции метро прямо перед тоннелем на рельсы рухнула коляска

Коляска оказалась на путях в метро Петербурга. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на станции «Черная речка». На кадрах заметно, что предмет упал прямо перед тоннелем, рядом разбросаны вещи. По предварительной информации, в этот момент самого ребенка в коляске не было.

На опубликованных «Фонтанкой» кадрах можно увидеть, как две женщины общаются между собой, пока рядом с ними стоит коляска.

В какой-то момент она двигается с места, и пассажирки обращают на нее внимание, только когда она уже находится за желтой линией. Не проходит и минуты, как по этим рельсам проезжает поезд. При этом ребенок находится в руках одной из женщин. Вскоре коляску с путей убрали.

Ситуация повлияла на движение поездов на синей ветке. Движение в сторону конечной станции «Парнас» парализовало.

До этого в московском метро на рельсах станции «Пятницкое шоссе». оказался мужчина. Как рассказали в столичной прокуратуре, пассажир нарушил правила пользования метрополитена и был привлечен к ответственности.

Ранее в Москве из-за ливня перекрыли движение между двумя станциями метро.