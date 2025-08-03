Москвича арестовали за прыжок с платформы метро

В Москве на пять суток арестовали мужчину, спрыгнувшего на пути в метро

Суд назначил 25-летнему мужчине, нарушившему правила пользования московским метрополитеном, пять суток административного ареста. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

«Мужчина, находясь на платформе станции метро «Пятницкое шоссе», в нарушение правил пользования московским метрополитеном и требований транспортной безопасности, самовольно спрыгнул на жесткое основание пути», — говорится в заявлении.

В связи с этим против гражданина было заведено административное дело по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ. Как отметили в прокуратуре, наказание за умышленное неисполнение требований транспортной безопасности представляет собой штраф в размере от 20 до 30 тыс. рублей или административный арест на срок до 10 суток.

26 июля подросток открыл огонь из пневматического пистолета по сотруднику транспортной безопасности на станции «Матвеевская» Киевского направления Московской железной дороги. Официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк рассказала, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Правоохранители, в свою очередь, задержали причастных к произошедшему — двух 15-летних юношей. Их доставили в следственные органы в сопровождении законных представителей.

Ранее в метро Москвы задержали кубинца, участвовавшего в конфликте в переходе.