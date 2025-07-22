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В Москве из-за ливня перекрыли движение между двумя станциями метро

Дептранс: из-за осадков перекрыто движение между «Кунцевской» и «Багратионовской»
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РИА Новости

В Москве из-за мощного ливня перекрыли движение поездов между станциями метро «Багратионовская» и «Кунцевская». Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Во время обильных осадков для обеспечения безопасности на Филёвской линии временно остановлено движение между «Багратионовской» и «Кунцевской», — говорится в сообщении.

Также перекрыто движение наземного транспорта: у дома № 32 на Ярцевской улице, у дома № 14а на Малой Филевской, а также у дома № 2 на улице Герасима Курина.

Дождь в российской столице продолжается не первый день. Накануне на Москву и Подмосковье обрушился сильнейший ливень, вызвавший масштабные подтопления улиц, дворов и трасс. В том числе оказались затоплены станции метро и МЦД, нарушилось движение транспорта. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве закончатся дожди.

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