«Мэр про нее забыла»: хозяйка сброшенной с «Ласточкиного гнезда» кошки рассказала о ее судьбе

Кошка Муся, которую мужчина выкинул из «Ласточкиного гнезда», уже не помнит о случившемся и больше не боится высоты. Об этом «Газете.Ru» рассказала ее новая хозяйка, ветврач Светлана Власенко.

«Муся живет у меня, все с ней хорошо. Кошка уже забыла [о случившемся], с первых дней, когда ее достали, она и думать забыла. Первые дни побаивалась высоты, а сейчас с большим удовольствием смотрит с окошка и прыгает по стенкам на прогулке», — сказала она.

По словам женщины, про кошку забыла даже мэр города, которая после спасения хотела забрать ее к себе.

«Навещают ее мои пациенты, постоянно спрашивают: «А это та самая Муся?» Специально никто не приезжает, даже наша мэр про нее забыла, хотя очень хотела ее себе», — подчеркнула она.

23 февраля в поселке Гаспра неизвестный выкинул кошку Мусю из «Ласточкиного гнезда», которое находится на вершине 40-метровой скалы. Она жила на территории замка около 10 лет, была местной достопримечательностью и встречала гостей. Через пару дней животное нашли и вытащили из расщелины, оно не пострадало.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что мужчине, выбросившему кошку, грозит до трех лет лишения свободы. Против него возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Фигурант в ходе допроса говорил, что кошка сопротивлялась, когда он взял ее на руки. Посетитель замка признался, что выбросил животное за то, что оно вырывалось. Свой поступок он не смог объяснить.

