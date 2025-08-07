На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мэр про нее забыла»: хозяйка сброшенной с «Ласточкиного гнезда» кошки рассказала о ее судьбе

Хозяйка заявила, что сброшенная с «Ласточкиного гнезда» кошка Муся забыла о случившемся
true
true
true

Кошка Муся, которую мужчина выкинул из «Ласточкиного гнезда», уже не помнит о случившемся и больше не боится высоты. Об этом «Газете.Ru» рассказала ее новая хозяйка, ветврач Светлана Власенко.

«Муся живет у меня, все с ней хорошо. Кошка уже забыла [о случившемся], с первых дней, когда ее достали, она и думать забыла. Первые дни побаивалась высоты, а сейчас с большим удовольствием смотрит с окошка и прыгает по стенкам на прогулке», — сказала она.

По словам женщины, про кошку забыла даже мэр города, которая после спасения хотела забрать ее к себе.

«Навещают ее мои пациенты, постоянно спрашивают: «А это та самая Муся?» Специально никто не приезжает, даже наша мэр про нее забыла, хотя очень хотела ее себе», — подчеркнула она.

23 февраля в поселке Гаспра неизвестный выкинул кошку Мусю из «Ласточкиного гнезда», которое находится на вершине 40-метровой скалы. Она жила на территории замка около 10 лет, была местной достопримечательностью и встречала гостей. Через пару дней животное нашли и вытащили из расщелины, оно не пострадало.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что мужчине, выбросившему кошку, грозит до трех лет лишения свободы. Против него возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Фигурант в ходе допроса говорил, что кошка сопротивлялась, когда он взял ее на руки. Посетитель замка признался, что выбросил животное за то, что оно вырывалось. Свой поступок он не смог объяснить.

Ранее хозяин отрезал язык коту, который без разрешения попробовал бекон.

