В Крыму неизвестный скинул кошку с 40-метровой скалы

В поселке Гаспра на территории Крыма неизвестный выкинул кошку из Ласточкиного гнезда, которое находится на вершине 40-метровой скалы. Об этом сообщает Telegram-канал «Крым 24».

«Кошку звали Муся. Она жила на территории Ласточкиного гнезда порядка 10 лет и была местной достопримечательностью и встречала гостей», — отмечается в сообщении.

По словам сотрудников туристического объекта, неизвестный мужчина сначала погладил кошку, а когда убедился, что рядом никого нет, отнес ее на смотровую площадку и выкинул с обрыва.

В настоящее время общественники ищут человека, который так жестоко обошелся с животным.

До этого в Подмосковье мужчина выбросил на улицу пакет с покалеченным котом. Инцидент произошел в поселке городского типа Голубое. Местная жительница нашла на улице пакет, в котором находился белый кот породы скоттиш-фолд. Она отвезла животное в ветклинику, где у него выявили множественные ушибы, черепно-мозговую травму и почти выбитый глаз. По словам очевидцев, ночью пакет оставила у дороги неадекватная пара. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, женщина не хотела избавляться от питомца, но не смогла помешать сожителю. Понес ли мужчина наказание за жестокое обращение с животным — не уточняется.

Ранее хозяин отрезал язык коту, который без разрешения попробовал бекон.