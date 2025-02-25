Мужчине, сбросившему кошку со скалы в Крыму, грозит до трех лет колонии

Мужчине, выбросившему кошку со смотровой площадки‎ в Крыму, грозит до трех лет лишения свободы. Против него возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в официальном Telegram-канале.

«‎Задержанный помещен в стационарное учреждение здравоохранения сроком на десять суток. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

В ближайшее время будет проведена экспертиза на его вменяемость, пишет РИА Новости.

Как сообщает «‎АиФ-Петербург»‎, при входе в музей «Ласточкино гнездо» мужчина предъявил удостоверение инвалида и заявил, что страдает психическим расстройством. Из Ялты он был намерен возвращаться в Петербург автостопом. Однако его задержали в Джанкое, в 180 километрах от Ялты, когда он спал на вокзале.

До этого сообщалось, что в поселке Гаспра на территории Крыма неизвестный выкинул кошку из «Ласточкиного гнезда» — псевдоготического замка, расположенного на мысе Ай-Тодор на вершине 40-метровой скалы.

Как уточнил местный Telegram-канал, кошку звали Муся. Она жила на территории «Ласточкиного гнезда» порядка 10 лет, была местной достопримечательностью и встречала гостей. По словам сотрудников туристического объекта, неизвестный мужчина сначала погладил кошку, а когда убедился, что рядом никого нет, отнес ее на смотровую площадку и выкинул с обрыва.

Позже мужчина заявил, что кошка сопротивлялась, когда он взял ее на руки.

Ранее хозяин отрезал язык коту, который без разрешения попробовал бекон.