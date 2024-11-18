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Хозяин отрезал язык коту, который без разрешения попробовал бекон

В Польше мужчина избил своего кота за то, что тот украл кусочек бекона

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KTOZ/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Житель Польши жестоко избил и ранил ножом кота после того, как он откусил кусок хозяйского бекона, пишет Mirror.

Инцидент произошел в Кракове 10 ноября, полиция прибыла на место происшествия и связалась с зоозащитниками, попросив их забрать раненого кота. Кот находился в состоянии, угрожающем жизни. Владелец сильно ударил его по голове и изрезал ножом живот, спину и мордочку. Кроме того, мужчина сильно повредил питомцу глазное яблоко и частично отрезал язык. Как оказалось, горожанин отреагировал таким образом на то, что Пандек откусил кусочек бекона.

На следующий день кот перенес сложную трехчасовую операцию, а затем отказывался есть, и его пришлось кормить через трубку. Однако, несмотря на перенесенные мучения, Пандек проявлял ласку к врачам и оставался «очень дружелюбным». Сейчас за ним ухаживают сотрудники краковского приюта для животных. Они подали в суд на владельца животного и сами оплачивают его лечение. Когда кот восстановится и наберется сил, ему собираются найти новых хозяев. 15 ноября в приюте сообщили, что Пандек все еще находится в опасном для жизни состоянии, но уже может питаться самостоятельно.

Ранее ростовчанка, кидавшаяся в прохожих утюгами, сбросила с 17-го этажа кошку.

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