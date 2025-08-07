На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава лесничества под Калугой, где убили троих сотрудников, стал фигурантом дела

СК РФ: против директора Куйбышевского лесничества завели дело о халатности
Следственный комитет по Калужской области

Российские следователи возбудили уголовное дело против директора Куйбышевского лесничества в Калужской области, на территории которого были убиты трое сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело <...> по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц)», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что суд избрал должностному лицу меру пресечения в виде запрета определенных действий.

29 января 2025 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обнаружения четырех тел с огнестрельными ранениями на территории Куйбышевского лесничества в Калужской области. Губернатор региона Владислав Шапша рассказал, что в тот день имевший судимость местный житель начал незаконную вырубку деревьев. На место сразу отправились сотрудники лесничества, но злоумышленник не захотел сдаваться и начал стрелять. В результате двое специалистов были взяты в заложники, а еще трое получили несовместимые с жизнью ранения. Правоохранители освободили заложников, при этом сам злоумышленник свел счеты с жизнью на месте преступления. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Калужской области похоронили убитых лесничих.

