«Черный лесоруб» застрелил трех лесников, еще двоих взял в заложники

В Калужской области браконьер-рецидивист убил трех лесников и покончил с собой

В Калужской области «черного лесоруба» подозревают в убийстве трех лесников и в захвате двух заложников. По предварительным данным, пять сотрудников лесничества приехали к дому предполагаемого злоумышленника, который незаконно вырубил лес. Мужчина оказал сопротивление и в итоге совершил самоубийство. Губернатор региона Владислав Шапша заверил, что здоровью заложников ничего не угрожает, они освобождены.

В Калужской области мужчину подозревают в захвате заложников и в убийстве лесников. Местный СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения четырех тел с огнестрельными ранениями, сказано в их Telegram-канале.

Убийство произошло в деревне Усохи Куйбышевского района. Сейчас там работает следственная группа.

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапшы, 29 января местный житель, который ранее уже был судим, начал незаконную вырубку деревьев. На место сразу же отправились сотрудники лесничества. Однако злоумышленник не захотел сдаваться и начал стрелять. Он взял в заложники двух лесников.

«К сожалению, трое человек погибли. В результате действий правоохранительных органов заложники освобождены. Они осмотрены медиками, повреждений и угрозы их здоровью нет», — написал Шапша.

Губернатор добавил, что злоумышленник покончил с собой на месте преступления. ТАСС выяснил, что сотрудники правоохранительных органов проведут посмертную психиатрическую экспертизу мужчине, чтобы установить, были ли у него какие-то отклонения.

Дело «черного лесоруба»

По данным kp.ru, лесники начали проверку после того, как была обнаружена незаконная вырубка леса. Утром, в день происшествия, пять сотрудников лесничества приехали к дому 64-летнего Сергея Борисова, так как его подозревали в совершении противоправных действий. Ранее мужчину осудили за незаконное хранение оружия, также известно, что он был «черным копателем» (человек, который нелегально ищет исторические артефакты).

Заметив лесничих, подозреваемый открыл стрельбу из охотничьего ружья. Он застрелил 47-летнего заместителя директора лесничества Алексея Агеева, 65-летнего водителя Геннадия Богачева и 64-летнего лесника Виктора Чугунова. Борисов взял в заложники инженера Людмилу Никитину и Дмитрия Агеева — сына погибшего замдиректора. Злоумышленник завел заложников в дом и приковал их наручниками к батарее.

Официальный представитель СУ СКР по Калужской области Лилия Латыпова рассказала «Ленте.ру», что Борисов забрал телефоны у заложников, однако у Никитиной было два гаджета. Она смогла тайно вызвать полицию, но злоумышленник увидел, что женщина говорит по телефону, и догадался, что сейчас на место приедут полицейские. Он совершил самоубийство еще до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

Полицейские нашли тело одного погибшего в служебном автомобиле, а еще два около него. На фотографиях с места происшествия видно, что «Газель» достаточно сильно сгорела, ее поджег злоумышленник. РИА Новости пишет, что одно из тел было сожжено. Мужчину обвиняют в убийстве трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности. Дело находится на контроле руководства регионального СК.

Арсенал оружия дома

В 2011 году в доме у Борисова обнаружили целый арсенал оружия: пулемет Дегтярева, обрез винтовки Мосина, автомат ППШ, два пистолета, 100 снарядов и семь мин. Мужчину осудили за незаконный оборот огнестрельного оружия.

РИА Новости выяснило, что официально у мужчины не было оружия.

«На нем нет ни одного зарегистрированного оружия», — сказал источник агентства.

Вероятно, ружье, с помощью которого застрелили троих сотрудников лесничества, хранилось незаконно.

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Mash пишет, что в Усохах никто не живет, поэтому свидетелей всех предполагаемых преступлений Борисова не должно было быть. Лесники случайно заметили, что кто-то вырубает лес в самых глухих местах.