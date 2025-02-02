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В Калужской области похоронили застреленных лесников

В Калужской области состоялись похороны двух убитых лесничих
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Depositphotos

В Калужской области прошли похороны убитых работников лесничества — заместителя директора ГКУ КО «Куйбышевское лесничество» Алексея Агеева и водителя Геннадия Богачева. Об этом сообщил заместитель главы Куйбышевского района Сергей Беляй в беседе с РИА Новости.

«Проводили их в последний путь. <…> Со всеми почестями», — отметил он.

Похороны Агеева провели в поселке Бетлица, а Богачева — в селе Закрутое, уточнил Беляй. По его словам, на похоронах присутствовали родные и близкие погибших, коллеги, а также представители районной администрации и регионального министерства природных ресурсов.

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