На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Омске загорелся СКК имени В. Блинова

Пожар произошел в Спортивно-концертном комплексе в Омске
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Инцидент Омск»

Крупный пожар произошел в Спортивно-концертном комплексе (СКК) имени В. Блинова в Омске. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Омск» со ссылкой на очевидцев.

Материал дополнен кадрами с места происшествия. На них видно, как над зданием поднимается столб густого черного дыма.

6 августа в Кемерово загорелось здание крупнейшего городского рынка «Колос». По данным Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области, пламя распространилось на площади около 50 квадратных метров.

На момент пожара посетителей в помещениях не было. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Пресс-служба ведомства в Telegram-канале сообщила, что к ликвидации огня привлекли 28 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники. Возгорание началось в бутике по ремонту обуви. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

5 августа на строительной площадке в Большом Златоустинском переулке в Москве произошло возгорание. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар, при этом никто не пострадал.

Ранее на рынке в Уфе произошел крупный пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами