В Омске загорелся СКК имени В. Блинова

Пожар произошел в Спортивно-концертном комплексе в Омске

Крупный пожар произошел в Спортивно-концертном комплексе (СКК) имени В. Блинова в Омске. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Омск» со ссылкой на очевидцев.

Материал дополнен кадрами с места происшествия. На них видно, как над зданием поднимается столб густого черного дыма.

6 августа в Кемерово загорелось здание крупнейшего городского рынка «Колос». По данным Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области, пламя распространилось на площади около 50 квадратных метров.

На момент пожара посетителей в помещениях не было. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Пресс-служба ведомства в Telegram-канале сообщила, что к ликвидации огня привлекли 28 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники. Возгорание началось в бутике по ремонту обуви. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

5 августа на строительной площадке в Большом Златоустинском переулке в Москве произошло возгорание. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар, при этом никто не пострадал.

Ранее на рынке в Уфе произошел крупный пожар.