В Кемерово загорелся крупнейший городской рынок

МЧС: пожар на рынке «Колос» в Кемерово охватил 50 кв. метров

В Кемерово произошел пожар в здании крупнейшего городского рынка «Колос». Об этом сообщили в МЧС по Кемеровской области.

По данным ведомства, огонь охватил площадь около 50 кв. м.

На момент возгорания в помещениях не было посетителей, пострадавших, по предварительной информации, нет. Пожарные подразделения продолжают работу на месте.

По словам очевидцев, пожар начался в одном из торговых бутиков. На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как супермаркет, расположенный в здании рынка, оказался полностью затянут густым дымом.

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