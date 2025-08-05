В Башкирии произошел сильный пожар на рынке

В Уфе на Зубовском строительном рынке произошел пожар

В Уфе на Зубовском строительном рынке произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

В публикации говорится, что до распространения огня очевидцы инцидента слышали взрыв. На опубликованных кадрах видно, что над пространством поднялся огромный столб черного дыма.

О пострадавших на данный момент не сообщалось. Другие подробности и причины возгорания неизвестны.

3 августа в Архангельске произошел пожар на судоремонтном заводе «Красная кузница». В тушении участвовали 31 человек и семь единиц техники. Пожар ликвидировали, при возгорании никто не пострадал.

К тушению возгорания были привлечены 42 специалиста и девять единиц техники. Спасатели эвакуировали 235 жильцов, в том числе 20 детей из соседнего с подстанцией дома по улице Чернореченская. Также сотрудники МЧС временно перекрыли подачу газа в нескольких микрорайонах города.

Ранее двух девушек задержали за съемку видео на фоне горящей нефтебазы в Сочи.