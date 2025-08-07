Бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского объявили в розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу розыска министерства внутренних дел РФ.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в объявлении.

По какой именно причине экс-главу российского региона объявили в розыск, в базе данных не уточняется.

Борис Дубровский занимал должность губернатора Челябинской области в период с сентября 2014 года по март 2019 года. 19 марта 2019 года он ушел в отставку по собственному желанию.

В октябре того же года журналисты ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова сообщили, что в отношении экс-главы Челябинской области было возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным агентства, Дубровского обвиняют в хищении бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей. Впоследствии эту информацию подтвердил Игорь Артемьев, в тот момент занимавший пост руководителя Федеральной антимонопольной службы. Предположительно, сейчас бывший губернатор скрывается от следствия в Швейцарии.

Ранее правоохранители задержали сына Бориса Дубровского.