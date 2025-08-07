На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-главу российского региона объявили в розыск

Бывшего губернатора Челябинской области Дубровского объявили в розыск
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского объявили в розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу розыска министерства внутренних дел РФ.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в объявлении.

По какой именно причине экс-главу российского региона объявили в розыск, в базе данных не уточняется.

Борис Дубровский занимал должность губернатора Челябинской области в период с сентября 2014 года по март 2019 года. 19 марта 2019 года он ушел в отставку по собственному желанию.

В октябре того же года журналисты ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова сообщили, что в отношении экс-главы Челябинской области было возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным агентства, Дубровского обвиняют в хищении бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей. Впоследствии эту информацию подтвердил Игорь Артемьев, в тот момент занимавший пост руководителя Федеральной антимонопольной службы. Предположительно, сейчас бывший губернатор скрывается от следствия в Швейцарии.

Ранее правоохранители задержали сына Бориса Дубровского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами