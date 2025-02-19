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Задержан сын экс-губернатора Челябинской области

74.ru: задержан сын бывшего губернатора Челябинской области Александр Дубровский
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники правоохранительных органов задержали сына бывшего губернатора Челябинской области Александра Дубровского. Об этом сообщает 74.ru.

Соответствующую информацию изданию подтвердили сразу несколько источников.

Отмечается, что полиция заинтересовалась Дубровским по делу министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, также задержанного 19 февраля.

Точной информации о причинах задержания Нечаева практически нет, отмечает источник. По предварительной информации, у силовиков появились вопросы к деятельности Алексея Нечаева на посту сотрудника министерства в 2016–2019 году, когда губернатором был Борис Дубровский.

В свою очередь Telegram-канал Readovka отметил, что в конце 2024 года был арестован заместитель министра дорожного хозяйства области Станислав Харченко. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, с этим были связаны многомиллионные госконтракты в сфере дорожного хозяйства.

Ранее на видео попало задержания министра транспорта Челябинской области.

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