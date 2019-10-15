Глава ФАС подтвердил возбуждение дела против экс-главы Челябинской области

Руководитель ФАС России Игорь Артемьев подтвердил, что в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

«Насколько я знаю, уголовное дело возбуждено. Насколько я могу знать, оно активно расследуется», — сказал Артемьев.

По его словам, дело возбуждено по материалам проверки ФАС о картельном сговоре в дорожном строительстве Челябинской области.

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