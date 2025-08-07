На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Движение по Крымскому мосту повторно перекрыли

На Крымском мосту повторно перекрыли движение транспорта
Телеграм-канал «КерчьИНФО»

Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту повторно перекрыт. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — указано в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого движение по Крымскому мосту перекрывали с 2:08 до 7:45 мск.

3 августа сообщалось, что длина автомобильной пробки у Крымского моста достигла нового рекорда — 30 км. Предыдущий рекорд в 22 км — поставили в июле этого года.

Telegram-канал Mash писал, что водителей, которые пытаются объехать пробку перед пунктами досмотра при въезде на мост, могут начать лишать водительских прав.

Ранее туристам рекомендовали выбирать маршруты в обход Крымского моста из-за очередей.

