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Mash: объезжающих пробку у Крымского моста могут начать лишать прав

Mash: водителям, объезжающим пробку у Крымского моста грозит лишение прав
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Telegram-канал «Mash»

Водителей, которые пытаются объехать пробку перед пунктами досмотра при въезде на Крымский мост, могут начать лишать водительских прав. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Перед досмотрами нет разметки, штрафовать нарушителей без неё сложно. Поэтому вот-вот здесь появятся знак и сплошная линия, а за попытку влезть без очереди могут начать лишать прав. Обочина останется для экстренных служб», — отмечается в публикации.

По данным Mash, сотрудники пунктов досмотра работают на пределе возможностей, проверяя по 15 тыс. автомобилей в день, а автомобилисты, объезжающие очередь, стали большой проблемой, вызывающей негативные эмоции у ожидающих. В основном проехать без очереди пытаются местные жители из Крыма и с Кубани, а также таксисты, утверждает Mash.

Ранее у Крымского моста возникла пробка рекордной длины — 30 км.

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