Движение по Крымскому мосту перекрыто

Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту перекрыт. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — указано в канале.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

В 02:00 мск сообщалось, что в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 95 транспортных средств. Со стороны Керчи пробки не было.

3 августа сообщалось, что длина автомобильной пробки у Крымского моста достигла нового рекорда — 30 км. Предыдущий рекорд в 22 км — поставили в июле этого года.

Telegram-канал Mash писал, что водителей, которые пытаются объехать пробку перед пунктами досмотра при въезде на мост, могут начать лишать водительских прав.

Ранее туристам рекомендовали выбирать маршруты в обход Крымского моста из-за очередей.