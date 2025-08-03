На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Mash: у Крымского моста образовалась пробка рекордной длины

Mash: длина пробки у Крымского моста побила новый рекорд и достигла 30 км
true
true
true

Длина автомобильной пробки у Крымского моста достигла нового рекордного значения — 30 км, сообщает Telegram-канал Mash.

«Такой пробки со стороны Тамани не было с 2022-го, предыдущий рекорд в 22 км — поставили в июле этого года. Считается, что встрять у первой заправки — уже надолго, сейчас же затор протянулся до третьей дальней АЗС», — отмечается в публикации.

По данным Mash, время ожидания в очереди на ручной досмотр транспорта составляет 4 часа, на проверку сканером — 7 часов. При этом для рейсовых автобусов организована отдельная очередь, время ожидания в которой составляет минимум 2 часа.

По состоянию на 13:00 мск, в очереди со стороны Тамани стоят 2007 машин, уточняется в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». Со стороны Керчи проезда ожидают 163 автомобиля.

Ранее в Краснодарском крае подросток на питбайке сломал ногу гаишнику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами