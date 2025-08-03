Mash: у Крымского моста образовалась пробка рекордной длины

Длина автомобильной пробки у Крымского моста достигла нового рекордного значения — 30 км, сообщает Telegram-канал Mash.

«Такой пробки со стороны Тамани не было с 2022-го, предыдущий рекорд в 22 км — поставили в июле этого года. Считается, что встрять у первой заправки — уже надолго, сейчас же затор протянулся до третьей дальней АЗС», — отмечается в публикации.

По данным Mash, время ожидания в очереди на ручной досмотр транспорта составляет 4 часа, на проверку сканером — 7 часов. При этом для рейсовых автобусов организована отдельная очередь, время ожидания в которой составляет минимум 2 часа.

По состоянию на 13:00 мск, в очереди со стороны Тамани стоят 2007 машин, уточняется в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». Со стороны Керчи проезда ожидают 163 автомобиля.

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