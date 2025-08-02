Туристам рекомендовали выбирать маршруты в обход Крымского моста из-за очередей

Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендовал туристам выбирать альтернативные маршруты в Крым из-за пробки на мосту. Об этом сообщается на сайте союза.

«Российский Союз Туриндустрии рекомендует туристам заранее учитывать возможное время ожидания при планировании поездки, по возможности выбирать для путешествия менее загруженные ночные и утренние часы, а также рассмотреть альтернативные маршруты проезда», — говорится в сообщении.

Особое внимание, отметили в РСТ, следует уделить обеспечению необходимым запасом воды, продуктов питания, медикаментов и топлива.

2 августа Telegram-канал, отслеживающий оперативную ситуацию на мосту, сообщил, что в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2000 транспортных средств. Время ожидания составляет около пяти часов. В пробке со стороны Керчи находится 720 авто.

В РСТ заявили, что сложившаяся ситуация характерна для пикового туристического сезона и связана с традиционно высоким потоком отдыхающих в Крым в августе.

Ранее перевозчик сообщил о задержках поездов в сообщении с Крымом.