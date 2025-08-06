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В Алтайском крае задержали подростков, фотогравировавших станции связи

«Банкфакс»: в Алтайском крае дети снимали станции связи по заданию неизвестных
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РИА Новости

В Алтайском крае были задержаны двое подростков, фотографировавших базовые станции сотовой связи. Об этом сообщило местное издание «Банкфакс» со ссылкой на администрацию Михайловского района.

В полиции не исключают, что задание детям дали злоумышленники, которые могли планировать использовать их для диверсий и террористических действий.

По данным правоохранителей, подростки из райцентра Волчиха разместили в социальной сети «Одноклассники» объявление с предложением выполнять мелкие подработки — такие как колка дров, копка ям и уборка территории. После этого с ними связались неизвестные лица с незнакомого номера и предложили за денежное вознаграждение (300–400 рублей за объект) фотографировать базовые станции операторов мобильной связи, указывая их точное местоположение.

Правоохранители считают, что полученные изображения могли быть использованы для манипуляции, шантажа, а также для подготовки противоправных действий. Уточняется, что подростки действовали вблизи своего места жительства.

Ранее подростков из Тульской области обвинили в диверсии по указке украинских спецслужб.

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