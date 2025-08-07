На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд отказал в ходатайстве «Красного & Белого» на продажу алкоголя на время разбирательств

«Красное & белое» судится за право продавать алкоголь в Вологодской области
Управляющая компания сети магазинов «Красное & белое» – ООО «Альфа-М» – обратилась в Арбитражный суд Вологодской области с иском к минэкономразвития региона с целью признать недействительным и отменить приказ о приостановке лицензии на торговлю алкогольной продукцией в регионе. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на картотеку арбитражных судов.

Отмечается, что «Альфа-М» попросила приостановить действие приказа на время судебного разбирательства. По мнению управляющей компании, запрет на продажу алкоголя может привести к банкротству, срыву арендных обязательств, задержкам зарплаты и увольнениям сотрудников.

В суде подчеркнули, что приостановка лицензии является законной мерой. В ходатайстве «Альфа-М» было отказано 30 июля.

Заместитель губернатора Вологодской области Александр Долгих отказался комментировать ситуацию изданию.

Накануне сообщалось, что Арбитражный суд Вологодской области 26 августа рассмотрит иск «Альфа-М» с требованием признать незаконным и отменить приказ регионального минэкономразвития о приостановке действия лицензии на розничную продажу алкоголя.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что торговая сеть «Красное и Белое» покидает регион, а лицензия на продажу алкоголя была досрочно аннулирована по инициативе владельца. В компании эту информацию «Газете.Ru» не подтвердили, однако не привели никаких подробностей.

С 1 марта 2025 года в регионе действует закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя: в будни — с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники — с 8:00 до 23:00. Для заведений общественного питания запреты по времени не установлены.

Ранее в РАТК предупредили о последствиях ограничения на продажу алкоголя в Вологде.

