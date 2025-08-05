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В РАТК предупредили о последствиях ограничения на продажу алкоголя в Вологде

РАТК: в Вологде могут увеличиться продажи нелегального алкоголя
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Закрытие лицензированных магазинов по продаже алкогольных напитков в Вологодской области может привести к увеличению оборота нелегальной продукции. Об этом газете «Коммерсантъ» заявили в Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроле; РАТК).

Так в ведомстве отреагировали на информацию о закрытии на территории региона сети алкомаркетов «Красное&Белое». В Росалкогольтабакконтроле считают, что подобные действия областных властей могут значительно увеличить риск появления точек сбыта нелегального алкоголя.

4 августа губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что сеть «Красное&Белое» уходит из региона на фоне ужесточения антиалкогольного законодательства. По его словам, действие лицензии компании досрочно прекращено с 1 августа. В свою очередь, представители сети не подтвердили эту информацию.

С 1 марта в Вологодской области вступили в силу ограничения на торговлю алкогольными напитками, которые позволяют приобретать их в будние дни только с 12:00 до 14:00.

Ранее в Вологодской области закрылось 40% алкомаркетов.

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