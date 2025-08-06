На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Красное и Белое» решило побороться за лицензию в суде Вологодской области

РИА: «Красное и Белое» через суд оспорит запрет на продажу алкоголя в Вологде
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Арбитражный суд Вологодской области 26 августа рассмотрит иск ООО «Альфа-М» — компании, управляющей сетью магазинов «Красное и Белое», с требованием признать незаконным и отменить приказ регионального Минэкономразвития о приостановке действия лицензии на розничную продажу алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Согласно определению суда от 30 июля, заявление принято к производству. В документе уточняется, что компания требует аннулировать приказ №0147/25-О, согласно которому была приостановлена лицензия №35РПА0001615 от 16 февраля 2017 года.

Слушания по делу назначены на 26 августа.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что торговая сеть «Красное и Белое» покидает регион, а лицензия на продажу алкоголя была досрочно аннулирована по инициативе владельца. В компании эту информацию «Газете.Ru» не подтвердили, однако и не привели никаких подробностей.

С 1 марта 2025 года в регионе действует закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя: в будни — с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники — с 08:00 до 23:00. Для заведений общественного питания запреты по времени не установлены.

Ранее в РАТК предупредили о последствиях ограничения на продажу алкоголя в Вологде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами