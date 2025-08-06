«Красное и Белое» решило побороться за лицензию в суде Вологодской области

РИА: «Красное и Белое» через суд оспорит запрет на продажу алкоголя в Вологде

Арбитражный суд Вологодской области 26 августа рассмотрит иск ООО «Альфа-М» — компании, управляющей сетью магазинов «Красное и Белое», с требованием признать незаконным и отменить приказ регионального Минэкономразвития о приостановке действия лицензии на розничную продажу алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Согласно определению суда от 30 июля, заявление принято к производству. В документе уточняется, что компания требует аннулировать приказ №0147/25-О, согласно которому была приостановлена лицензия №35РПА0001615 от 16 февраля 2017 года.

Слушания по делу назначены на 26 августа.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что торговая сеть «Красное и Белое» покидает регион, а лицензия на продажу алкоголя была досрочно аннулирована по инициативе владельца. В компании эту информацию «Газете.Ru» не подтвердили, однако и не привели никаких подробностей.

С 1 марта 2025 года в регионе действует закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя: в будни — с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники — с 08:00 до 23:00. Для заведений общественного питания запреты по времени не установлены.

Ранее в РАТК предупредили о последствиях ограничения на продажу алкоголя в Вологде.