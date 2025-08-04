«Торговцы смертью нам не нужны»: «Красное&Белое» уходит из Вологодской области

«Красное&Белое» уходит из Вологодской области после отзыва лицензии

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что сеть «Красное&Белое» лишилась лицензии на продажу алкоголя и прекращает работу в регионе. Поводом, по его словам, послужили нарушения требований федерального закона. В компании эту информацию «Газете.Ru» не подтвердили, однако и не привели никаких подробностей.

«Пусть продают хлеб»

Сеть «Красное&Белое» прекращает работу в Вологодской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Георгий Филимонов.

«Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя», — написал глава региона.

Лицензия компании на продажу алкоголя в регионе досрочно аннулирована с 1 августа.

Жителям области, оставшимся без работы, Филимонов пообещал содействие в трудоустройстве. Владельцам помещений, потерявшим арендаторов, рекомендовали переориентироваться на сферу общественного питания.

При этом представители сети «Красное&Белое» в комментарии «Газете.Ru» не подтвердили информацию об уходе из Вологодской области и лишении лицензии.

Несмотря на это Филимонов позднее заявил, что теперь «пусть продают хлеб и продукты питания».

«И желательно вывеску поменять (ребрендинг). Потому что алкоголем торговать в Вологодской области они не могут. Лицензии нет», — заявил глава региона.

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Всего в начале года в Вологодской области работало 610 алкомаркетов, из них 346 закрылись или прекратили продажу алкоголя после введения ограничительных мер.

Полусухой закон

В Вологодской области с 1 марта начал действовать закон, который в CМИ называют «сухим» или «полусухим». Алкоголь по будням жителям региона теперь продают только с 12:00 до 14:00 , без ограничений продажа только в выходные дни.

Инициативу Вологодской области поддержал председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, который предложил вернуть «советский» режим продажи алкоголя - с 11:00 до 19:00.

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Сейчас федеральное законодательство запрещает розничную продажу спиртного с 23:00 до 8:00. Также Рыбальченко заявил о необходимости ограничить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни, при этом не затрагивая кафе и рестораны.

«Именно такие меры дадут максимальный эффект, а не только ограничение в рабочие дни», — уверен Рыбальченко.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что регионы России вправе самостоятельно вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя, пример — Вологодская область.

«Они подчеркивают, что это действительно серьезно снизило потребление алкоголя в регионе. Поэтому решать региональным властям. И все надо делать, соответственно, в меру», — сказал депутат.

При этом некоторые политики не поддержали подобные ограничения и запреты. Так председатель комитета по аграрной политике и земельным отношениям законодательного собрания Свердловской области Михаил Копытов напомнил, что введенный во времена перестройки Михаилом Горбачевым «сухой закон» никак не помог в борьбе с алкоголизмом.

«Все равно все покупали, стояли в очереди полсуток, сутки гнали все самогон. А сейчас, во-первых, самогонный аппарат можешь купить и дома гнать. Он же не запрещен теперь. И дефицита продукции сегодня нет», – отметил Копытов.