Генералу Росгвардии предъявили обвинение в коррупции

Экс-замглавы Росгвардии Стригунову предъявили обвинение в получении взяток
Алексей Майшев/РИА Новости

Бывшему первому заместителю директора Федеральной службы войск национальной гвардии генерал-полковнику Виктору Стригунову предъявлено обвинение во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

Второй Западный окружной военный суд признал законным арест Стригунова и отклонил апелляционные жалобы адвокатов генерала.

Бывший высокопоставленный военный подозревается в трех эпизодах получения взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.

7 июля официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что Стригунов получил от бизнесменов более 66 млн рублей взяток за покровительство при выполнении госконтрактов.

В феврале газета «Коммерсантъ» писала, что заместителя начальника управления специальных видов технического и тылового обеспечения авиации Главного управления авиации Росгвардии полковника Андрея Степина обвинили в хищении в особо крупном размере. С ноября 2024 года мужчина находится в СИЗО.

Ранее суд вынес приговор экс-главе радиотехнической службы ВМФ.

