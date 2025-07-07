СК подтвердил возбуждение дела против экс-замглавы Росгвардии Стригунова

Бывший первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов получил от бизнесменов более 66 млн рублей взяток за покровительство при выполнении госконтрактов. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В результате совместных действий следователей ГВСУ СК РФ и сотрудников ФСБ установлена причастность Виктора Стригунова к коррупционным преступлениям.
«В 2012–2014 годах Стригунов получил от представителей коммерческих организаций взятки в сумме свыше 66 млн рублей за общее покровительство при выполнении многомиллионных государственных контрактов на выполнение строительных работ», — говорится в заявлении СК.
Стригунов занял пост первого замглавы Росгвардии в январе 2020 года. До этого он командовал войсками Сибирского округа войск Национальной гвардии. В 2017 году чиновник получил звание генерал-полковника.
В феврале газета «Коммерсантъ» писала, что заместителя начальника управления специальных видов технического и тылового обеспечения авиации Главного управления авиации Росгвардии, полковника Андрея Степина, обвинили в хищении в особо крупном размере. С ноября 2024 года мужчина находится в СИЗО.
Ранее экс-заммэра Читы обвинили в злоупотреблении полномочиями и халатности.