Экс-глава радиотехнической службы ВМФ получил срок за взятки на 8 млн

Российский суд вынес приговор по делу о взятках, возбужденному в отношении бывшего начальника радиотехнической службы Военно-морского флота РФ Олега Лопатиева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

«Приговором суда Лопатиеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, <...> а также в виде штрафа в размере 16,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, бывшему военнослужащему ВМФ запретят в течение трех лет занимать государственные должности.

По версии следствия, офицер требовал 8 млн руб. за покровительство при исполнении оборонного контракта. Его задержали 15 марта в ресторане аэропорта Пулково при получении части денег от гендиректора АО «Изумруд» Станислава Медведева, действовавшего под контролем оперативников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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