На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-глава радиотехнической службы ВМФ получил срок за взятки на 8 млн

Суд вынес приговор экс-главе радиотехнической службы ВМФ Лопатиеву
true
true
true
close
Shutterstock

Российский суд вынес приговор по делу о взятках, возбужденному в отношении бывшего начальника радиотехнической службы Военно-морского флота РФ Олега Лопатиева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

«Приговором суда Лопатиеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, <...> а также в виде штрафа в размере 16,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, бывшему военнослужащему ВМФ запретят в течение трех лет занимать государственные должности.

По версии следствия, офицер требовал 8 млн руб. за покровительство при исполнении оборонного контракта. Его задержали 15 марта в ресторане аэропорта Пулково при получении части денег от гендиректора АО «Изумруд» Станислава Медведева, действовавшего под контролем оперативников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФССП назвала количество изъятых у коррупционеров в РФ объектов имущества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами