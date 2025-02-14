Арестованному полковнику Росгвардии Степину предъявили новые обвинения

Заместителя начальника управления специальных видов технического и тылового обеспечения авиации Главного управления авиации Росгвардии, полковника Андрея Степина обвинили в хищении в особо крупном размере. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

С ноября 2024 года мужчина находится в СИЗО, его арестовали в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Аналогичная мера пресечения была избрана еще трем фигурантам — полковникам Росгвардии Олегу Гамаюнову и Андрею Чернобаеву, а также генеральному директору ООО «Вектор» Алексею Суркову.

По данным издания, теперь к статье о злоупотреблении полномочиями следователи добавили обвинения в четырех эпизодах мошенничества. Специалисты выяснили, что Степин вместе с подельниками присвоили более 140 млн рублей при поставках оборудования на аэродромы в Калужской и Московской областях в рамках контрактов, заключенных с ООО «Вектор».

«Степин вину не признал, отказавшись от дачи показаний», — подчеркивается в статье.

Комментируя ситуацию, адвокат полковника назвал новые обвинения «абсурдным довеском» к возбужденному против его клиента уголовному делу. Как сказал юрист, контракты с ООО «Вектор» были заключены по результатам конкурсов и с учетом рыночных цен на оборудование. Несмотря на это, следователи решили объявить завышенными все прописанные в соглашениях суммы.

Ранее заместителя главы компании-подрядчика министерства обороны РФ обвинили в хищении более 400 млн рублей.