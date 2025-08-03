Треть работающих россиян получают от 100 тысяч рублей

Доля россиян со средней зарплатой более 100 тысяч рублей в 2025 году достигла 31,9% от всех работников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Зарплату от 100 до 150 тыс. рублей в этом году в РФ получали 17,2% работников, от 150 до 200 тыс. — 6,9%, от 200 до 400 тыс. рублей — 6,3%. Более 400 тыс. рублей получали 1,5%.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что с 2022 по 2024 год средняя зарплата россиян выросла на 23,9% в реальном выражении — за вычетом инфляции. По итогам 2025 года она увеличится на 10–13% в реальном выражении.

Минтруд сообщил, что в 2026 году МРОТ планируется повысить на 20,7% — до 27 093 рубля (в 2025 году он равен 22 440 рублям). Сейчас соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов. По данным ведомства, это напрямую затронет 4,6 млн россиян.

Ранее стало известно, какой будет средняя зарплата в 2026 году.