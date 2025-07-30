Россиянам пообещали резкий рост реальных зарплат

С 2022 по 2024 года средняя зарплата россиян выросла на 23,9% в реальном выражении — с учетом инфляции. По итогам 2025 года она увеличится на 10–13% в реальном выражении, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Зарплаты за период с января по май 2025 года выросли с 88981 рубля до 99422 рублей (+11,73%). Накопленная инфляция за январь — май 2025 года к декабрю 2024 года составляет 3,77%. Соответственно, темпы прироста размеров средних зарплат за первые пять месяцев 2025 года в реальном выражении (за вычетом инфляции) составляют около 8%. Думаю, что по итогам всего 2025 года прирост среднего размера зарплаты составит 17–19% в номинальном выражении. С учетом прогнозируемой по итогам года инфляции в 6–7% в реальном выражении (за вычетом инфляции) рост зарплат может составить 10–13%. На следующий год рост зарплат сохранится, в этом я не сомневаюсь, но его темпы могут замедлиться до 11–13%, что в реальном выражении с учетом прогнозируемой на 2026 год инфляции в 4% составит 7–9%. Соответственно, средняя зарплата россиян будет расти темпами выше инфляции», — отметил Балынин.

По его словам, росту зарплат в реальном выражении будут способствовать ускоренный рост минимального размера оплаты труда, ситуация на рынке труда, а также трансформация российской экономики в контексте обеспечения технологического и финансового суверенитета РФ.

По словам Балынина, в 2022 году средняя зарплата россиян составила 65338 рублей (+14,14% по сравнению с 2021 годом), а в реальном выражении (за вычетом инфляции в 11,94%) она увеличилась на 2,2%. В 2023 году размер средней зарплаты был равен 74 854 рубля (+14,56% к 2022 году), а в реальном выражении (за вычетом инфляции в 7,42%) она повысилась на 7,14%. В 2024 году размер средней зарплаты вырос до 89069 рублей (+18,99% за год), в реальном выражении (за вычетом инфляции в 9,52%) прирост составил 9,47%. То есть с 2022 по 2024 год средняя зарплата россиян выросла в номинальном выражении на 55,6%, а в реальном выражении (за вычетом накопленной за 2022–2024 годы инфляции в 31,69%) прирост средних заработных плат составил 23,9%, заключил экономист.

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