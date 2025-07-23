В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 50 тыс. рублей в 2026 году

В России необходимо повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2026 года более чем вдвое – с 22 400 рублей до 50 тыс. рублей. Соответствующий законопроект в Госдуму внес председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. В беседе с 360.ru он объяснил свою инициативу тем, что сегодняшний размер оплаты труда нуждается в срочном пересмотре, так как он не позволяют россиянам жить на достойном уровне.

Отметим, что в сентябре вступят в силу изменения в Трудовом кодексе РФ, согласно которым работодатели не смогут снижать премиальные выплаты сотрудникам. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на юристов, по статье 135 ТК РФ, уменьшение премии не должно приводить к сокращению месячного заработка работника более чем на 20%. Новый лимит будет рассчитываться от общего дохода за месяц, а не только от оклада или премии в отдельности.

Что касается предложения повысить МРОТ до 50 тыс. рублей, то, по мнению Миронова, это необходимая мера на фоне сложившейся в стране экономической ситуации.

«Меньше нельзя, потому что 50 тысяч рублей — это тот минимум, который позволяет людям удовлетворять самые минимальные потребности при нынешних ценах на продукты питания, стоимости бензина и тарифах ЖКХ», — пояснил депутат.

В качестве примера он привел данные о том, что с 2022 по 2024 годы потребительские цены в стране подскочили на 11,94%, 7,42% и 9,52%, продолжает расти инфляция, на фоне чего падает покупательная способность жителей. Так, из 73,5 млн трудоустроенных россиян порядка половины получают зарплату ниже 50 тыс. рублей, отметил Миронов. Из-за этого многие вынуждены с трудом сводить концы с концами, так как даже на продукты зачастую средств у людей не хватает. Изменить ситуацию позволит пересмотр и повышение МРОТ до 50 тыс. рублей, заключил парламентарий.

Напомним, Минтруд сообщил, что в 2026 году МРОТ планируется повысить на 20,7% — до 27 093 рубля (в 2025 году он равен 22 440 рублям). Сейчас соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов. По данным ведомства, это напрямую затронет 4,6 млн россиян.

Как объяснил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, на фоне повышения МРОТ и прочих факторов средняя зарплата россиян в 2026 году составит 118-120 тыс. рублей. Увеличение МРОТ положительно отражается и на оплате труда на всем рынке труда, так как способствует ускорению роста зарплат по всей экономике, подчеркнул он.

Ранее стало известно, кто из россиян на самом деле выиграет от повышения МРОТ.