Минтруд сообщил об увеличении МРОТ в следующем году

Минтруд: МРОТ в 2026 году планируют увеличить до 27 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году планируют увеличить на 20,7% — до 27 093 рубля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативно правовых актов.

Минимальный размер оплаты труда ежегодно устанавливается правительством с учетом норм федерального законодательства, определяющего размер МРОТ не ниже 48% медианной заработной платы за минувший год. В 2025 году он равен 22 440 рублям.

Повышение минимального размера оплаты труда напрямую затрагивает 4,6 млн россиян, добавили в Минтруде.

В начале июля кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что средняя зарплата россиян в 2027 году превысит 130 тыс. рублей.

По его мнению, увеличение средних зарплат в 2025–2027 годы будет идти темпами, которые будут значительно выше инфляции.

Ранее депутат оценил вероятность принятия в России закона о тунеядстве.