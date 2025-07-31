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В центре Владивостока отключилось электричество

Десятки домов в центре Владивостока остались без электричества
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Anna Voitenko/Reuters

В центре Владивостока произошло массовое отключение электричества. Об этом сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей.

По предварительной информации, произошла авария на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании. В результате этого перестала работать подстанция «Телецентр» и отключилась кабельно-воздушная линия электропередачи.

Несколько десятков домов на улицах Светланская, Суханова, Уборевича, Семеновская, Адмирала Фокина, Океанский проспект остались без электричества.

Аварийная бригада энергетиков устанавливает причины происшедшего, осматривает энергооборудование и решает вопрос о дальнейших действиях по включению потребителей.

26 июля сообщалось, что в Махачкале свыше 86 тысяч человек остались без электричества из-за аварии.

21 июля стало известно, что около 40 тысяч жителей Иркутской области остались без света из-за аварии.

Ранее в ЛНР более 140 тысяч жителей остались без электричества из-за плохой погоды.

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